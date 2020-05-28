Trabzonspor'un yeni transferi Aly Malle kimdir? Boyu ve yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor, Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ın ardından Aly Malle'yi de kadrosuna kattı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı transferi açıkladı. Peki, Aly Malle kimdir? Boyu ve yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Trabzonspor transfere bomba gibi bir giriş yaptı. Trabzonspor, Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ve Aly Malle'yi kadrosuna kattı. Taraftarlar Aly Malle hakkında araştırma yapıyor ve özelliklerini merak ediyor. İşte Aly Malle hakkında detaylar...
ALY MALLE KİMDİR?
Aly Malle 3 Nisan 1998 yılında Mali'de dünyaya geldi. Futbola Black Stars'ın altyapısında başladı. Kariyerine hızlı bir başlangıç yapan genç oyuncu, 2016 yılında Premier Lig ekiplerinden Watford'a 800 bin Euro karşılığında transfer oldu. Aly Malle, Watford kulübünden İspanyol ekibi Recreativo Granada'ya kiralandı. Aly Malle, Granada'da toplam 29 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. Malle, ardından Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu.
SEZON BAŞINDA BALIKESİRSPOR'A GELDİ
İtalyan ekibi Malle'yi İspanya 2. Lig ekiplerinden Lorca'ya kiraladı. Burada 12 maça çıktı. Genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı. Ardından Grasshoppers'a kiralandı. Malle, İsviçre'de sadece 6 maça çıkabildi. Sezon başında da Balıkesirspor'a transfer oldu.
DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI
Balıkesirspor'da 21 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans ile Trabzonspor'un radarına girdi.
ALY MALLE'NİN YAŞI VE BOYU KAÇ?
21 yaşındaki Aly Malle, 1.76 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor.
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