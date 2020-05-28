28 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni transferi Aly Malle kimdir? Boyu ve yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Trabzonspor'un yeni transferi Aly Malle kimdir?
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 28.05.2020

Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan , 'dan Rahmi Anıl Başaran'ın ardından 'yi de kadrosuna kattı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı transferi açıkladı. Peki, Aly Malle kimdir? Boyu ve yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

transfere bomba gibi bir giriş yaptı. Trabzonspor, 'dan Rahmi Anıl Başaran ve 'yi kadrosuna kattı. Taraftarlar Aly Malle hakkında araştırma yapıyor ve özelliklerini merak ediyor. İşte Aly Malle hakkında detaylar...

ALY MALLE KİMDİR?

Aly Malle 3 Nisan 1998 yılında Mali'de dünyaya geldi. Futbola Black Stars'ın altyapısında başladı. Kariyerine hızlı bir başlangıç yapan genç oyuncu, 2016 yılında Premier Lig ekiplerinden Watford'a 800 bin Euro karşılığında oldu. Aly Malle, Watford kulübünden İspanyol ekibi Recreativo Granada'ya kiralandı. Aly Malle, Granada'da toplam 29 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. Malle, ardından Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu.

SEZON BAŞINDA BALIKESİRSPOR'A GELDİ

İtalyan ekibi Malle'yi İspanya 2. Lig ekiplerinden Lorca'ya kiraladı. Burada 12 maça çıktı. Genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı. Ardından Grasshoppers'a kiralandı. Malle, İsviçre'de sadece 6 maça çıkabildi. Sezon başında da Balıkesirspor'a transfer oldu.

DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

Balıkesirspor'da 21 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans ile Trabzonspor'un radarına girdi.

ALY MALLE'NİN YAŞI VE BOYU KAÇ?

21 yaşındaki Aly Malle, 1.76 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor.

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