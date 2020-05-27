27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da tarihe geçmişti! Trabzonspor kapıyor

Süper Lig lideri Trabzonspor, 12 Haziran'da başlayacak lig için hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililer antrenmanlarına devam ederken, gelecek sezonun kadrosunu da kurmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Fırtına'nın transfer gündemine Galatasaray'ın tarihine geçmiş bir isim girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 11:35
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Galatasaray'da tarihe geçmişti! Trabzonspor kapıyor

Süper Lig'e corona virüsü pandemisi nedeni ile verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren kulüpler için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.

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Galatasaray'da tarihe geçmişti! Trabzonspor kapıyor

Ligin ilk 26 haftası oynanırken, topladığı 53 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'u, aynı puanlı Medipol Başakşehir takip ederken, 3. sırada Galatasaray bulunuyor.

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Galatasaray'da tarihe geçmişti! Trabzonspor kapıyor

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor ve Galatasaray, önümüzdeki sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda...

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Galatasaray'da tarihe geçmişti! Trabzonspor kapıyor

Bu sezon taraftarlarına şampiyonluk kupasını hediye etmek isteyen iki dev kulüp, gelecek sezon için de planlarını şimdiden yapmaya başladı.

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Galatasaray'da tarihe geçmişti! Trabzonspor kapıyor

Transferde vitesi yükselten ezeli rakiplerden Galatasaray forması giyen bir ismin bordo-mavilileri tercih ettiği, önümüzdeki sezondan itibaren Trabzonspor'da forma giyeceği öğrenildi.

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