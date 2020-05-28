28 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

"Trabzonspor öne geçti"

Trabzonspor öne geçti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, “Kulüpler küçülmeye gidiyorlar. , Ağaoğlu ile bunu önce başarıp öne geçti. Keşke 3-5 yıl önce yapılsaydı. Farkı daha da açardı” dedi.

2. Lig'de mücadele eden 'un başkanı Celil Hekimoğlu'ndan 'a övgü geldi. Kovid- 19 salgını sonrası kulüplerin artık kendi yağıyla kavrulmak zorunda olduğunu hatırlatan Hekimoğlu, "Kulüplerimiz küçülmeye doğru gidiyor. Trabzonspor bunu başaran kulüplerden biri. Özellikle Ahmet Ağaoğlu başkanlığı döneminde Trabzonspor bunu layıkıyla yerine getiriyor. Bugün İstanbul kulüpleri 50-60 milyon euro transfer bütçesi yaparken, Trabzonspor 15 milyon euro ile onların önüne geçmeyi başardı. Keşke bu 3-5 yıl önce yapılabilseydi, Trabzonspor daha çok öne geçerdi" dedi. Hekimoğlu, Süper Lig'de şehri Trabzonspor'un temsil ettiğini de belirterek, kendilerinin 1. lige yerleşip üreten bir kulüp olmak istediklerini kaydetti.

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