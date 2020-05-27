Son dakika: Trabzonspor Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı resmen kadrosuna kattı
Son dakika transfer gelişmesi... Süper Lig lideri Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattı. Bu transfer için bordo-mavili kulübün kasasından ilk etapta 2 milyon TL çıkacak.
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı yaptığı açıklamada, futbolcularının Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Transfer bedelinin 2 milyon lira olduğunu kaydeden Dağlı, "Artı olarak sözleşmede 1 milyon liralık bonuslar var. Bu bonuslar attığı goller üzerinden hesaplanacak. Ayrıca Trabzonspor'dan başka bir takıma transfer olması halinde bize yüzde 10 ödeme yapılacak. Bu transferden elde edeceğimiz gelir, maddi açıdan zor durumda olan kulübümüze nefes aldıracak. Hem camiamıza hem Rahmi'ye hem de Trabzon camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Rahmi Anıl Başaran da transferden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Balıkesirspor taraftarlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Rahmi Anıl, "Böyle büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum. Bundan sonra gollerimi Trabzonspor için atacağım. Umarım her iki taraf için de iyi olur. " şeklinde konuştu.
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