Uğurcan Çakır milli yıldızla takım arkadaşı oluyor!

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Uğurcan Çakır'ın talipleri gün geçtikçe artıyor. Genç file bekçisini Premier Lig'in dev kulübü istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor'un genç eldiveni Uğurcan Çakır, yuvadan uçuyor... Gösterdiği performansla adeta parmak ısırtan genç eldiven, Premier Lig'e transfer oluyor.

Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şu şekilde:

"Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ara verilen Premier Lig'de Everton, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele veriyordu. Maviler, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gelişiyle beraber büyük bir ivme yakalamıştı.

KADROYU GÜÇLENDİRMEK İSTİYORLAR

Ancelotti yönetimindeki Everton, yapacağı takviyelerle gelecek sezona hazır başlamak istiyor ve bunun için transfer çalışmalarına var gücüyle devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre Everton, Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için Trabzonspor ile görüşmelere başladı. Öte yandan mavilerin uzun süredir oyuncunun peşinde olduğu biliniyor.

18 MİLYON EURO...

Devam eden görüşmelerde Trabzonspor'un, Everton'dan 18 milyon euroluk bonservis rakamı talep ettiği bildirilirken, bu rakam civarında transferin tamamlanacağı tahmin ediliyor."

Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 33 müsabakada rol alırken 39 golü kalesinde gördü ve 4 karşılaşmada gol yemedi.

DİĞER