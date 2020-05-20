20 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır milli yıldızla takım arkadaşı oluyor!

Milli yıldızla takım arkadaşı oluyor! Uğurcan Çakır...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin listesine giren 'ın talipleri gün geçtikçe artıyor. Genç file bekçisini 'in dev kulübü istiyor. İşte detaylar...

'un genç eldiveni , yuvadan uçuyor... Gösterdiği performansla adeta parmak ısırtan genç eldiven, 'e oluyor.

Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şu şekilde:

"Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ara verilen Premier Lig'de Everton, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele veriyordu. Maviler, İtalyan teknik direktör 'nin gelişiyle beraber büyük bir ivme yakalamıştı.

Trabzonspor'da flaş Sosa ve Novak gelişmesi!

KADROYU GÜÇLENDİRMEK İSTİYORLAR

Ancelotti yönetimindeki Everton, yapacağı takviyelerle gelecek sezona hazır başlamak istiyor ve bunun için transfer çalışmalarına var gücüyle devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre Everton, Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için Trabzonspor ile görüşmelere başladı. Öte yandan mavilerin uzun süredir oyuncunun peşinde olduğu biliniyor.

18 MİLYON EURO...

Devam eden görüşmelerde Trabzonspor'un, Everton'dan 18 milyon euroluk bonservis rakamı talep ettiği bildirilirken, bu rakam civarında transferin tamamlanacağı tahmin ediliyor."

Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 33 müsabakada rol alırken 39 golü kalesinde gördü ve 4 karşılaşmada gol yemedi.

Fırtına Mikel'in alternatifini İngiltere'de buldu! Bedelsiz gelecek haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Keskin nişancı Sörloth Keskin nişancı Sörloth
Trabzonspor'da flaş Sosa ve Novak gelişmesi! Trabzonspor'da flaş Sosa ve Novak gelişmesi!
Futbolcularımız sahada çok mutlu "Futbolcularımız sahada çok mutlu"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör