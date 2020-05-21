21 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Hasretimiz büyük

Hasretimiz büyük
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Karadeniz ekibinde teknik direktör , oyuncularının gözünde hem şampiyonluk hem de 'nın ışığını gördüğünü söyledi.

Karadeniz ekibinde teknik direktör , oyuncularının gözünde hem şampiyonluk hem de 'nın ışığını gördüğünü söyledi. Genç çalıştırıcı "Ligde son 8 haftaya lider girdik. Kupada da yarı final ilk maçımızı kazandık. İki kulvarda da favori biziz. Oyuncu grubuna güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı. 40 yaşıdaki başarılı teknik adam "Geldiğimden beri aynı şeyleri söylüyorum. Sahada problem çözebilen oyuncu sayımız fazla. Bu da işimizi kolaylaştırıyor. Enerjisi en yüksek camia biziz. Bu sezon iki kupayı da hak ediyoruz" diye konuştu.
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