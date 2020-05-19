Trabzonspor Obi Mikel'in alternatifini İngiltere'de buldu! Bedelsiz gelecek

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da gündem orta saha transferi... Obi Mikel'in ayrılığının ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen ve adı Guelor Kanga, Frank Boya ve Josef de Souza gibi isimlerle anılan bordo-mavililer, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Son dakika Trabzonspor haberleri...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 19.05.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 18:54 ABONE OL