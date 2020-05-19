19 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Trabzonspor Obi Mikel'in alternatifini İngiltere'de buldu! Bedelsiz gelecek

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da gündem orta saha transferi... Obi Mikel'in ayrılığının ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen ve adı Guelor Kanga, Frank Boya ve Josef de Souza gibi isimlerle anılan bordo-mavililer, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Son dakika Trabzonspor haberleri...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 18:54
ABONE OL
  • 1
  • 15
Trabzonspor Obi Mikel'in alternatifini İngiltere'de buldu! Bedelsiz gelecek

Süper Lig'de bitime 8 hafta kala lider konumda bulunan ve sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen Trabzonspor'da 2020/2021 sezonu için çalışmalar başladı.

.

  • 2
  • 15
Trabzonspor Obi Mikel'in alternatifini İngiltere'de buldu! Bedelsiz gelecek

Karadeniz Fırtınası, bu sezon gösterdiği başarılı performansı gelecek sezon da sürdürerek zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek istiyor.

  • 3
  • 15
Trabzonspor Obi Mikel'in alternatifini İngiltere'de buldu! Bedelsiz gelecek

Bu doğrultuda oyuncu arayışlarına başlayan bordo-mavililerin önceliklerinden biri de orta saha transferi...

  • 4
  • 15
Trabzonspor Obi Mikel'in alternatifini İngiltere'de buldu! Bedelsiz gelecek

Obi Mikel'in ayrılığı ve Badou Ndiaye'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle orta saha arayışında olan Trabzonspor, seçeneklerini belirledi.

  • 5
  • 15
Trabzonspor Obi Mikel'in alternatifini İngiltere'de buldu! Bedelsiz gelecek

Guelor Kanga, Frank Boya, ve Josef de Souza gibi başarılı isimler gündeme gelirken, listeye bir isim daha girdi: Nampalys Mendy.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör