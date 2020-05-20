Keskin nişancı Sörloth

Süper Lig'in gol kralı Norveçli yıldız Alexander Sörloth, 17 takımın 13'ünün filelerini sarstı. Sörloth, şu ana kadar ligde sadece Malatyaspor'u ıskaladı.

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth, 17 takımın 13'ünün filelerini sarstı. Norveçli yıldız şu ana kadar ligde sadece Malatyaspor'u ıskaladı. 23 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı ekibe 2 maçta da gol atamadı. İlk yarıda gol atamadığı Göztepe, Alanyaspor ve Denizlispor ile kalan 8 haftada karşılaşacak. Sörloth bu 3 takımı boş geçmezse bu sezon sadece Malatyaspor'a gol atamamış olacak.

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