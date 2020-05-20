20 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Keskin nişancı Sörloth

Keskin nişancı Sörloth
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.05.2020

Süper Lig'in gol kralı Norveçli yıldız Alexander Sörloth, 17 takımın 13'ünün filelerini sarstı. Sörloth, şu ana kadar ligde sadece 'u ıskaladı.

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth, 17 takımın 13'ünün filelerini sarstı. Norveçli yıldız şu ana kadar ligde sadece 'u ıskaladı. 23 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı ekibe 2 maçta da gol atamadı. İlk yarıda gol atamadığı Göztepe, Alanyaspor ve Denizlispor ile kalan 8 haftada karşılaşacak. Sörloth bu 3 takımı boş geçmezse bu sezon sadece Malatyaspor'a gol atamamış olacak.

Fırtına Mikel'in alternatifini İngiltere'de buldu! Bedelsiz gelecek haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da flaş Sosa ve Novak gelişmesi! Trabzonspor'da flaş Sosa ve Novak gelişmesi!
Futbolcularımız sahada çok mutlu "Futbolcularımız sahada çok mutlu"
Fırtına Mikel'in alternatifini İngiltere'de buldu! Bedelsiz gelecek Fırtına Mikel'in alternatifini İngiltere'de buldu! Bedelsiz gelecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör