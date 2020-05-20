Trabzonspor'da flaş Sosa ve Novak gelişmesi!

Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmeleri sona eren yıldız futbolcuları Jose Sosa ve Filip Novak'ı takımda tutmak istiyor. Bordo-mavililer, yeni sözleşme için oyuncuların menajerleriyle görüşmelerini sürdürürken, iki yıldızla ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Son dakika Trabzonspor haberleri...

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 01:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 06:38 ABONE OL