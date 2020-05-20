20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Trabzonspor'da flaş Sosa ve Novak gelişmesi!

Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmeleri sona eren yıldız futbolcuları Jose Sosa ve Filip Novak'ı takımda tutmak istiyor. Bordo-mavililer, yeni sözleşme için oyuncuların menajerleriyle görüşmelerini sürdürürken, iki yıldızla ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Son dakika Trabzonspor haberleri...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 01:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 06:38
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Trabzonspor'da flaş Sosa ve Novak gelişmesi!

Süper Lig'e verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Trabzonspor'da yıldız arayışları sürüyor.

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Trabzonspor'da flaş Sosa ve Novak gelişmesi!

Ligin 12 Haziran'da başlayacak olmasından dolayı antrenmanlara başlayan bordo-mavililerde tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

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Trabzonspor'da flaş Sosa ve Novak gelişmesi!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fırtına, gündeme gelen isimlerle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

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Trabzonspor'da flaş Sosa ve Novak gelişmesi!

Trabzonspor bir yandan da Sosa ve Novak'a imza attırmak için yoğun mesai harcıyor.

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Trabzonspor'da flaş Sosa ve Novak gelişmesi!

SOSA VE NOVAK İMZAYA YAKIN

Fırtına bir yandan ligde ve kupada şampiyonluğa koşarken diğer taraftan iç transferde iki yıldız ismine imza attırmayı hedefliyor.

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