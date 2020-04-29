29 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan kar açıklaması!

Trabzonspor'dan kar açıklaması!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Kulüp Başkan Yardımcısı , 23 Milyon TL kar açıkladıklarını söyledi. Doğan, 1 2018 ile 2019 tarihleri arasında 63 Milyon TL zarar açıkladıklarını hatırlatarak, 1 Haziran 2019 ile 2020 arasında ise 23 Milyon TL kar elde ettiklerini belirtti.

Finanstan Sorumlu Kulüp Başkan Yardımcısı , 9 aylık mali tabloyu KAP bildirdiklerini belirterek, "1 2019 ile 2020 tarihleri mali tablolarına göre 23 milyon TL kar açıkladık. Geçen yılın aynı döneminde 1 Haziran 2018 ile 2019 tarihlerinde ise 63 milyon TL zararda olduklarını hatırlattı. Her alanda doğru adımlar atarak kulübümüzün ekonomisini dengelemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak dünyayı etkisi alan Covid-19 salgını maalesef ekonomimizde olumsuz etkiler oluşturacaktır. Bu dönemi en az hasarla geçebilmek amacıyla elbette bazı tedbirler alacağız" dedi.

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Doğan, Trabzonspor'un sıkıntılı döneme en hazırlıklı giren kulüpler arasında olduğunu vurgulayarak, "Özellikle futbolcu maliyetlerindeki doğru planlama ve altyapıya verdiğimiz önem, krizden en az hasarla çıkmamıza vesile olacaktır" dedi.

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