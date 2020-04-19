19 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Serdar’a kanca

Serdar’a kanca
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

'un hücum hattını zenginleştirmek için ile de ilgilendiği ifade edildi. Göztepe'nin Huesca'dan kiraladığı oyuncu için Karadeniz temsilcisinin de devreye girdiği belirtildi. İspanyol kulübünün 600 bin euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Göztepe de 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor.

'un hücum hattını zenginleştirmek için Serdar Gürler ile de ilgilendiği ifade edildi. Göztepe'nin Huesca'dan kiraladığı oyuncu için Karadeniz temsilcisinin de devreye girdiği belirtildi. İspanyol kulübünün 600 bin euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Göztepe de 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor.

Nedelev Trabzonspor için hazır kıta haberin devamı

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