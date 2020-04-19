Serdar’a kanca

Trabzonspor'un hücum hattını zenginleştirmek için Serdar Gürler ile de ilgilendiği ifade edildi. Göztepe'nin Huesca'dan kiraladığı oyuncu için Karadeniz temsilcisinin de devreye girdiği belirtildi. İspanyol kulübünün 600 bin euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Göztepe de 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor.

Trabzonspor'un hücum hattını zenginleştirmek için Serdar Gürler ile de ilgilendiği ifade edildi. Göztepe'nin Huesca'dan kiraladığı oyuncu için Karadeniz temsilcisinin de devreye girdiği belirtildi. İspanyol kulübünün 600 bin euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Göztepe de 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor.

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