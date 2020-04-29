29 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Yusuf Yazcı: Maskeyle futbol olmaz

Maskeyle futbol olmaz
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli yıldız , Ligue 1'in iptal edilmesi ve Lille Kulübü'nde yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, "Maskeyle maç yapmanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu iş fiziksel bir oyun ama büyük payı zihinsel. Zihin rahat olmazsa oynayamazsın, istediklerini yapamazsın. Çok zor bir durum." ifadelerini kullandı. .

NTV'ye konuşan milli oyuncu, futbolun zihinsel bir oyun olduğunu ve kafalar rahat olmazsa bunun keyif vermeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

" 1'in iptal edilmesi benim için de sürpriz oldu. Daha iki gün önce Fransa'ya nasıl döneriz diye sportif direktörümüzle görüşmüştük. Antrenman programlarını yapmaya başlamıştık. Performans antrenmanlarında taktığımız maskeler oluyor, onunla bile antrenman yapmak çok zor oluyor. Maskeyle maç yapmanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu iş fiziksel bir oyun ama büyük payı zihinsel. Zihin rahat olmazsa oynayamazsın, istediklerini yapamazsın. Çok zor bir durum. Çok futbolcu istemez, sonuçta ailesi var, ailesini, sağlığını düşünür oynayamaz. Böyle oynamak kolay değildi."

Euro2020'nin ertelenmesinin kendisi için iyi olduğunu da ifade eden "Bugün sakatlıktan sonra 4. ayım oldu. Büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmaya başlayacaktım zaten. 'de oynamayı çok istiyordum, iptal olması benim için güzel oldu. İşime yaradı diyebilirim" şeklinde konuştu.

Fransa'da futbolun kaderi belli oldu! haberin devamı

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