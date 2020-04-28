28 Nisan 2020, Salı
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Trabzonspor Giorgi Chakvetadze'yi gündemine aldı
Trabzonspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Giorgi Chakvetadze'yi gündemine aldı. Gürcü basını Trabzonspor'un 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Chakvetadze'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak için harekete geçtiğini duyurdu.
28.04.2020
Haberde, başarılı futbolcunun Şota ve Arçil'in parladığı Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak baktığı kaydedildi. Ancak Gent'in Gürcü futbolcudan beklentisinin yüksek olmasının transferdeki en önemli engellerden biri olduğu ifade ediliyor.
Chakvetadze bu sezon 12 maçta 2 asistlik performans sergiledi. Gürcü futbolcunun Gent ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un istediği şartlar oluşursa Chakvetadze'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Şota ve Arçil gibi Dinamo Tiflis'te parlayan Giorgi Chakvetadze, 28 maçta 5 gol+11 asistlik performansı sonrası 2017'de 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Gent'e transfer oldu. Gürcü futbolcu, burada 3 sezonda 62 maça çıkıp 7 gol+13 asist üretti.
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