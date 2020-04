Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: Cumhurbaşkanımız birliktelik ruhunu sağladı

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fotomaç'a özel tarihi açıklamalar yaptı. Doğan, “TFF’nin önünde seçenekler var; ya seyircili, ya seyircisiz oynayacağız, ya da tescil olacak. Liglerin iptali asla söz konusu değil. Emeklerimiz yok sayılamaz. Biz liderliğimizi devam ettirip şampiyonluk kupasını Trabzon’a getireceğiz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" adlı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 TL bağışta bulunan Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birliktelik ruhunu sağladığını söyledi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ligin kaderi, takımın genel durumu, gelecekle ilgili planları ve transfer politikasıyla ilgili Fotomaç'a özel açıklamalar yaptı. "İnşallah yakın zaman içerisinde tüm dünya ve Türkiye bu salgından kurtulur" diyerek sözlerine başlayan Doğan, "Ölen vatandaşlarımızın ailelerinin başı sağolsun. Hem dünya hem Türkiye için gerçekten çok zor. Çocukluğumuzdan beri alışık olmadığımız bir durum. Buna benzer bir olay daha yaşanmadı. Tabii önce sağlık diyoruz. Dolayısıyla herkesin önce sağlığını koruması gerekiyor. Ben bu günlerin haziran ya da temmuz gibi eski haline döneceğini düşünüyorum" dedi. Doğan konuşmasına şöyle devam etti:

"SEYİRCİLİ OYNAMAK İSTİYORUZ"

"Liglerin seyircili olarak başlaması en çok istediğimiz şey. Taraftarlarımızla o heyecanı yaşamak istiyoruz. Ama virüsün dünya genelindeki durumu ne olacak bunu bilemiyoruz. Belki bir ihtimal maçların seyircisiz oynanması durumu olacak. Belki hiç oynanmayacak, o zaman federasyon bir karar vermek zorunda kalacak. Sonuçta bugüne kadar verilen bir emek var. Bu emeğin sayılmaması gibi bir durum asla kabul edilemez. Lideriz ve ligi lider bitiririz. Bundan sonraki süreç ile ilgili tüm planlamamız hazır. Elimizden geldiği kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Oyuncularımız tekrar bir hazırlık kampı yaşayacak. Kafamızda şampiyonluktan başka bir şey yok. Konsantrasyonu sağlamak için çabalıyoruz. Hayırlısı ile kupayı Trabzon'a getireceğiz."

"HER SEÇENEK İÇİN HAZIRIZ"

Trabzonspor olarak ekonomik olarak şu an için iyi bir durumda olduklarını da belirten Doğan, "Bizim her durum için senaryomuz hazır. Her şeye hazırlıklıyız. Trabzonspor her türlü zorlukla yarışın içerisinde olacak. Çünkü oyuncu ödemelerimizi zaten belirli rakamlara indirmiştik. Ve bunu doğruyu yapmak adına çok daha öncesinde yapmıştık, Bizim oyunculara oynanmış dönemle alakalı bir borcumuz yok. Bundan sonraki süreç Futbol Federasyonu'nun vereceği kararla alakalı. Tarihler netleştiği zaman bizde gelecekle ilgili ödemelerimiz planlayacağız" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİRLİKTELİK RUHUNU SAĞLADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" adlı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 TL bağışta bulunan Doğan, konu ile ilgili şunları söyledi: Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına eşlik etmemek, bunun yanında olmamak benim için mümkün değil. Tüm gücümüzle devletimizin milletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrının esas amacı birliktelik ruhunu sağlamaktı. Bence çok önemliydi. Ve halkımızdan da çok önemli katılım oldu. Herkes elinden geldiğince katkı yapıyor. Kimi mesaj atıyor, kimi gücünce katkı yapıyor. İnsanlar halâ duruma alışmamış ve idrak edememiş durumda ama devletimiz dünyaya örnek olacak bir şekilde özellikle sağlık bakanlığı nezdinde çalışma yürüttü. Çok önemli kararlar alındı. Bence biz bu durumu dünya geneline göre çok daha iyi atlatacağız.

"SAĞLIK SİSTEMİMİZ ÇOK İYİ"

"Bu süreçte kaybettiğimiz vatandaşlarımız için fazlasıyla üzgünüz. Ama dünya genelindeki durum da ortada. Bu salgından ne kadar az zararla çıkarsak önemli bir başarıdır. Bu dönemde sağlık sistemimizin ne kadar etkili çalıştığını gördük. Türkiye'nin çok ciddi sayıda yatak ve yoğun bakım ünitesinin olduğunu gördük. Yapılan yatırımların ne kadar anlamlı ve yerinde olduğunu da gördük. Devletimize aldığı önlemler nedeniyle teşekkür etmeliyiz. Biz kulüp olarak da bu süreçte en erken kararları alan ve uygulayan takımlardan bir tanesi olduk."

"BAŞKANIMIZ TECRÜBELİ"

"Başkanımız Ağaoğlu bizi her ortamda onore ediyor. Bunun tam dersi de geçerli. Bizim dönemimizde vizyon sahibi çok önemli bir hayat tecrübesine sahip, uzun yıllar federasyon yöneticiliği yapmış bir ağabeyimiz var. Biz de çok şanslıyız. Biz ona 'abi' diyoruz. Ondan çok önemli tecrübeler kazanıyoruz. Hepimizin kendi şirketleri var ancak sonuçta futbol yöneticiliği ayrı bir tecrübe. Bize gerçekten tüm tecrübelerini aktarıyor. Ne kadar doğru şeyler söylediğini de zaman bize gösteriyor. Biz gerçekten çok önemli bir ekibiz. Her konuda birbirimizle konuşarak, tartışarak karar veriyoruz. İnşallah bu ağabeylik kardeşlik bağı Trabzonspor'u her alanda başarıya taşıyacaktır."

"SEYİRCİSİZ OYNAMAK OLUMSUZ ETKİLER"

"Her takım olumsuz etkilenir bence. Seyirci bu işin tadı tuzu. Ama ondan önce herkesin hayatı ve ailesi var. Bunu hep beraber göreceğiz. Coşkuyla şampiyonluğu yaşamak isteriz. Ama süreç bize ne gösterecek bunu hep beraber göreceğiz. Daha önce dünyada görülmeyen bir durum. Kimse ne yapacağını bilmiyor."

"SOSA VE NOVAK'TA SORUN YOK"

"Oyuncularımız Trabzonspor'da kalmak istiyor. Biz futbolcularımızla devam etmek istiyoruz. Rakamlar konusunda tüm görüşmeler yapıldı. Şu anda da imza attırabiliriz, bir ay sonra da attırabiliriz. Onlar bizi; biz onları sahiplenmiş durumdayız."

"3-5 YILA DAMGA VURACAK TAKIM VAR"

"Sörloth ve Uğurcan için gelen teklifleri değerlendiren Doğan, şunları söyledi: Oyuncularımız çok değerli oyuncular. Uğurcan Çakır dünyanın en önemli 5 kalecisinden birisi. Sörloth çok yetenekli bir forvet. Şu an hiçbirinin gidişi ile ilgili düşüncemiz yok. Şampiyon yaptıktan sonda da aynı takım 3-5 yıl lige damga vuracak. Takım iyi olduğu sürece oyunculara talipli olacaktır."

"HERKES CİDDİ TEDBİR ALMALI"

"Ben bunu çok virüs salgını ile eşleştirmek istemiyorum. Futbol takımları ekonomik olarak zaten bir çöküntü içerisindeydi. Biz iki yıldır yaptığımız çalışmalarla takımı bir yere getirmiş durumdayız. En son takımlarla yapılan Bankalar Birliği anlaşması da ekonomik olarak gelinen sürecin bir zorunluluğuydu. Şu anda şartlar bir tık daha zorlaşmış durumda. Örneğin bizim çok ciddi gelirimizden olan TS Club gelirleri yok. Seyirci hasılatı yok. Herkesin artık daha ciddi tedbir alması lazım."

YENİ TRANSFER POLİTİKASI

"Biz zaten yapılan anlaşmalar gereği belli seviyelerde para harcayabiliyoruz. Ligin durumunu gördükten sonra sadece biz değil tüm dünya takımlar yeniden planlama yapmak zorunda olacak. Her takım transfer planlarını yenileyecek. Bizim corona virüsten önceki mali bütçemiz ve almayı planladığımız oyuncular hemen hemen hazırdı. Belki şimdi güncellemek zorunda olabiliriz. Ekonominin el vermediği transfer yapmak istersek veya yaparsak bizden önceki durum ortada, biz bu hataya asla düşmeyeceğiz."

DİĞER