Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın işaret ettiği yeni transferler ortaya çıktı. Draguş, Barisic ve Lundstram ile el sıkışan Fırtına, Cham, Benes ve Cihan Çanak'ta da mutlu sona çok yakın. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 4-0'lık net bir skorla kazanılan Fatih Karagümrük kupa rövanş maçının ardından A Spor'da önemli açıklamalarda bulunmuş ve transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler vermişti. Başkan Doğan'ın, "Şu anda Trabzonspor olarak biten 3 transferimiz var hatta 4 diyebiliriz. Bir tanesiyle ise imza aşamasındayız" dediği oyuncular ortaya çıktı.

EKSİKSİZ OLACAK

Fotomaç'ın haberine göre, Başkan Doğan'ın işaret ettiği 3 anlaşmaya varılan futbolcunun Draguş, Barisic ve Lundstram, anlaşma aşamasında olan ismin Cham ve gelecek hafta netleşecek isimlerin de Benes ile sürpriz bir oyuncunun olduğu öğrenildi. Doğan ve ekibinin sezon başına kadar kadroyu tamamlaması bekleniyor. Böylece Abdullah Avcı'nın eli güçlenecek.

VARAN 1: 3 YILDIZ ŞİMDİDEN İMZAYI ATTI

JOHN LUNDSTRAM

30 yaşındaki İngiliz oyuncu Glasgow Rangers forması giyiyor ve sezon sonunda serbest statüye düşüyor. Trabzonspor bu oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Merkez ve defansif orta saha bölgelerinde forma giyen Lundstram bu sezon 51 maçta forma giyip 2 gol 8 asistlik katkı sağladı.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

2021'den bu yana Glasgow Rangers forması giyen John Lundstram, 151 maçta görev yaptı. İngiliz orta saha, 11 gol ve 9 asistle skora katkı verdi. İstikrar abidesi olan tecrübeli oyuncu, bu sezon ise tam 51 maça çıktı. 2 gol attı, 8 asist yaptı.

BORNA BARISIC

31 yaşındaki Hırvat oyuncu Glasgow Rangers forması giyiyor ve sezon sonunda serbest kalacak. Trabzonspor bu transferi de bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirdi. Sol bek pozisyonunda oynayan Barisic, ihtiyaç duyulduğunda sol stoper olarak da oynayabiliyor. Barisic bu sezon 34 maçta oynayıp 1 gol 6 asistlik katkı sağladı.

DENIS DRAGUŞ

Gaziantep Futbol Kulübü'nde kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Denis Draguş'un bonservisi Standard Liege kulübünde. Trabzonspor bu oyuncu için yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Forvet ve sol açık bölgelerinde oynayabilen Rumen oyuncu bu sezon Gaziantep FK forması altında 39 maça çıkarak 14 gol 2 asistlik katkı sağladı.

VARAN 2: CHAM ÇOK YAKIN

23 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Muhammed Cham, Fransa'nın Clermont kulübünde forma giyiyor. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla yapılan temaslarda kendisi gelmeye hazır olduğuna dair mesajlar verdi. Ancak oyuncunun kulübüyle pazarlıklar yoğun şekilde devam ediyor. Bu sezon 34 maçta 8 gol 4 asistlik katkı sağlayan Cham, ofansif orta saha ve her iki kanatta da görev yapabiliyor.

VARAN 3: BENES BEKLENİYOR

26 yaşındaki Slovak futbolcu Lazslo Benes Bundesliga 2 takımlarından Hamburg forması giyiyor. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun sözleşmesinde 3 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Merkez orta saha ve ofansif orta saha bölgelerinde forma giyen Benes'in kulübü Hamburg'un play-off'a kalıp kalmayacağı haftaya netleşecek ve Trabzonspor bu konuyu bekleyip transferi sonuçlandırmaya çalışacak. Benes bu sezon 28 maçta 15 gol 12 asistle kariyerinin en iyi dönemini geçirdi.

VARAN 4: CİHAN ÇANAK'TA GERİ SAYIM

Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "Önümüzdeki günler içerisinde 2 transferimizin de imza aşamasına geleceğine inanıyoruz" dediği oyunculardan diğerinin ise henüz ismi netleşmedi. Bu futbolcunun Cihan Çanak olma ihtimalinin yüksek olduğu ve Trabzonspor'un 19 yaşındaki sol kanadın kulübü Standard Liege ile yoğun pazarlık yaptığı belirtildi. Bu ismin Cihan Çanak olmaması durumunda stoper ve kanat bölgesinde bir isimle de anlaşılabileceği öğrenildi.