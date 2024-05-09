Maçın ikinci devresinde Trabzonspor'un yine bireysel oyuncu kalitesiyle çözdüğü bir maça daha şahit olduk. İlk golde Meunier'in attığı mükemmel pasta, Onuachu'nun kaliteli bitiriciliği eklenince Trabzonspor golü bulduğu gibi o anda tur atlayacak tarafın da bordo-mavililer olduğu belirlendi. Peşine yine bireysel hücum aksiyonunda Vişça-Fountas işbirliğinden ikinci gol gelince zaten maçın fişini çekmiş oldu. Arkasından da Umut Bozok'un golleriyle de farka gittiği gibi finali de perçinledi. Trabzonspor, ikinci devredeki oyunuyla hak ettiği maçı kazandı. Trabzonspor için yarı finalde Karagümrük'ü geçmek ve finale kalmak 'araçtı' 'amaç' ise kötü geçen bir sezonda Türkiye Kupası'nı alarak taraftarlarını mutlu etmek.