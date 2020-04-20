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Zeki Uzundurukan: Sosa ve Novak'la anlaşma tamam

Trabzonspor'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Jose Sosa ve Filip Novak konusuna değinen Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Trabzonsporlular rahat olsun iki oyuncuyla da anlaşmalar tamam. Sörloth da Trabzon'a dönecek, 14 gün karantina kalacak. Trabzonspor 2 Mayıs'ta idmanlara başlayacak" dedi.
20.04.2020
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