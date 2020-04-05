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TRABZONSPOR

Trabzonsporlu futbolculardan örnek hareket

Trabzonsporlu futbolculardan örnek hareket
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Trabzonsporlu futbolcular, Başkan 'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "'na" büyük destek verdi.

Bordo mavili takımın genç yıldızı ile başlayan destek, sosyal medyada diğer futbolcuların katılımıyla giderek büyüdü. Abdülkadir Ömür, , Abdülkadir Parmak, Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Bilal Başaçıkoğlu, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Abdurrahim Dursun, Kamil , Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz gibi isimlerin yaptığı bağışla Trabzonsporlu futbolcular duyarlılıklarını gösterdi. Takım kaptanı da hesabından yabancı futbolcular adına, "Bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına yardımda bulunuyoruz" ifadelerini kullanarak takımın yabancı oyuncularıyla kampanyaya destek vereceklerini açıklamıştı.

TAKIMIN KÜÇÜKLERİNDEN BÜYÜK YARDIM

Karadeniz temsilcisinde genç oyuncular da bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Takımın en genç ve en az kazanan isimlerinden 20 yaşındaki Serkan Asan ve genç orta saha Kerem Baykuş da maaşlarının yüzde 50'sini kampanyaya bağışladı. Takımın 18 yaşındaki genç forveti Salih Kavrazlı da maaşının yüzde 50'si ile kampanyaya destek oldu.

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