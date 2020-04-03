04 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Jose Sosa'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Sosa'dan takdir edilen hareket
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

Başkan 'ın liderliğinde başlatılan 'na 'un yerli ve yabancı oyuncularından da destek geliyor. , Abdulkadir Ömür'den aldığı dayanışması pasını takım kaptanı 'ya atmıştı. Sosa da Uğurcan'dan aldığı pası takımın tüm yabancı oyuncuları adına aldığını duyurdu.

'un takım kaptanı , kaleci 'ın attığı dayanışma pasını yabancı oyuncular adına aldı.

Sosa, kendisine ait hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelerini kullandı:

"Uğurcan Çakır'ın attığı dayanışma pasını Trabzonspor'un yabancı futbolcuları adına alıyorum ve kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunuyoruz ve pası Hüseyin Türkmen'e atıyoruz."

Bordo-mavili takımda Abdulkadir Ömür maaşının yüzde 50'sini, Uğurcan Çakır ise maaşının yüzde 20'sini kampanyaya bağışladıklarını duyurmuşlardı.

İşte o paylaşım:


Abdülkadir ve Uğurcan'dan duygulandıran hareket! haberin devamı


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