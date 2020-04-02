Abdülkadir Ömür'den ve Uğurcan Çakır'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Destek Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor. Birçok Süper Lig kulübü, kampanyaya çeşitli miktarlarda destek olurken, futbolculardan da bu dayanışmaya katkı sağlamaya başladı. Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıklarken, kampanyaya destek vermesi adına takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ı da davet etti. Uğurcan da bu kampanyaya sessiz kalmayarak maaşının yüzde 20'sini bağışladığını açıkladı.
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Miili Dayanışma Kampanyası'na destek geldi. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıkladı.
Genç futbolcu paylaşımında "İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza inanıyor; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki, #Yanyana durursak #bizbizeyeteriz!" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
UĞURCAN'DAN DA DESTEK GELDİ
Abdülkadir Ömür'ün davetine sessiz kalmayan Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından maaşının yüzde 20'sini Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladığını duyurdu. Milli kaleci yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın %20'sini bağışlıyor, dayanışma pasını Sosa'ya atıyorum." ifadelerini kullandı.
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