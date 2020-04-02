Abdülkadir Ömür'den ve Uğurcan Çakır'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Miili Dayanışma Kampanyası'na destek geldi. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıkladı.

Genç futbolcu paylaşımında "İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza inanıyor; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki, #Yanyana durursak #bizbizeyeteriz!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

UĞURCAN'DAN DA DESTEK GELDİ

Abdülkadir Ömür'ün davetine sessiz kalmayan Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından maaşının yüzde 20'sini Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladığını duyurdu. Milli kaleci yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın %20'sini bağışlıyor, dayanışma pasını Sosa'ya atıyorum." ifadelerini kullandı.

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