02 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür'den ve Uğurcan Çakır'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Abdülkadir ve Uğurcan'dan duygulandıran hareket!
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 Giriş Tarihi: 02.04.2020

Başkan 'ın başlattığı Milli Destek Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor. Birçok kulübü, kampanyaya çeşitli miktarlarda destek olurken, futbolculardan da bu dayanışmaya katkı sağlamaya başladı. 'un başarılı futbolcusu , hesabından yaptığı paylaşımla maaşının yarısını 'na bağışladığını açıklarken, kampanyaya destek vermesi adına takım arkadaşı 'ı da davet etti. Uğurcan da bu kampanyaya sessiz kalmayarak maaşının yüzde 20'sini bağışladığını açıkladı.

'un yıldız futbolcusu 'de Başkan 'ın başlattığı Miili Dayanışma Kampanyası'na destek geldi. Yıldız futbolcu, hesabından yaptığı açıklamada maaşının yarısını 'na bağışladığını açıkladı.

Genç futbolcu paylaşımında "İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza inanıyor; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki, #Yanyana durursak #bizbizeyeteriz!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

UĞURCAN'DAN DA DESTEK GELDİ

Abdülkadir Ömür'ün davetine sessiz kalmayan Trabzonsporlu kaleci , sosyal medya hesabından maaşının yüzde 20'sini Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladığını duyurdu. Milli kaleci yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın %20'sini bağışlıyor, dayanışma pasını Sosa'ya atıyorum." ifadelerini kullandı.

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