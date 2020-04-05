Trabzonspor'dan taraftarlara ücretsiz dergi erişimi

Trabzonspor'un son 2 sezonda hücumdaki başarısında ön plana çıkan isim hiç şüphesiz Anthony Nwakaeme. Karadeniz ekibi tarafından transfer edildiğinde Transfermarkt değeri 1.5 milyon euro olan 31 yaşındaki oyuncu için şu anda 5 milyon Euro'luk rakamlar telaffuz ediliyor.