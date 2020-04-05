05 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan taraftarlara ücretsiz dergi erişimi

Trabzonspor'dan taraftarlara ücretsiz dergi erişimi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

ekiplerinden , kulüp dergisinin son 2 yıldaki tüm sayılarını üzerinden ücretsiz olarak erişime açtı.

Bordo-mavili kulübün sitesinden yapılan açıklamada, "Evde vakit geçirirken 'dan mahrum kalmak istemeyen taraftarlarımız için, kulübümüzün aylık yayını Trabzonspor dergisinin son iki yıldaki tüm sayılarını ücretsiz olarak erişime açtık. Dergimizin geçmiş sayılarını resmi sitemiz üzerinden okuyabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, taraftarların e-dergi arşivine "www.trabzonspor.org.tr/tr/trabzonspor/dergilerimiz" adresinden ulaşabilecekleri kaydedildi.

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