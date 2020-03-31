Trabzonspor'da gizli kahraman Novak

79 maçta 14 kez fileleri sarsan 29 yaşındaki savunmacı, Süper Lig’in en skorer sol beki durumunda. Hatta performansı ile birçok forveti bile geride bırakıyor.

Bordomavili takımın sol bek oyuncusu Novak, forma giydiği 79 maçta 14 gol attı. Karadeniz devine 2017- 2018 sezonu ara transfer döneminde Danimarka'nın Midtjylland kulübünden 1 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ile alınan 29 yaşındaki futbolcu, 66 lig maçında 11, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 2, UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 1 kez olmak üzere toplam 79 maçta 14 gol kaydetti. Trabzonspor'da ilk sezonunda 15 lig maçında 3 gol atan başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon da 29 lig maçında 5, 3 kupa maçında 1 gol atarak 32 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Novak, bu sezon da ligde 22 maçta 3, Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 1 kez sahne aldı.

21 PUANLIK KATKI

Fırtına, 2017-2018 sezonunda Novak'ın gol attığı maçlarda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalırken, Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu. Çekyalı oyuncu, geçen sezon ise Karadeniz ekibinin 2-2 berabere kaldığı Ankaragücü maçının yanı sıra galip geldiği 3-1'lik Akhisar, 2-1'lik Fenerbahçe, 4-2'lik İstikbal Mobilya Kayserispor, 2-1'lik Beşiktaş sınavlarında rakip fileleri birer kez havalandı. Novak, bu sezon da ligin 4. haftasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maçta ilk golünü kaydetti. Ardından 2-1 kazanılan F.Bahçe ve 3-1 galip gelinen Yeni Malatya sınavlarında da sahne aldı. Karadeniz ekibi, Novak'ın gol attığı 9 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 21 puan elde etti.



HEM AYAK HEM KAFA GOLLERİ

Novak, Trabzonspor'da ilk sezonundaki 3 golünü ayakla kaydederken, geçen sezon 6 golünün 4'ünü kafa, 2'sini de ayakla attı. Bordo-mavili futbolcu bu sezon ise 2 kez ayakla, 3 kez de kafayla rakip fileleri havalandırdı. Çek oyuncu, gollerin 7'sini ayakla, 7'sini de kafayla rakip filelere bıraktı.



F.BAHÇE'Yİ BOŞ GEÇMİYOR

Filip Novak, sarı- lacivertlilere karşı Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı maçlarda coşuyor. Çekyalı sol bek, geçtiğimiz sezon ve bu dönem Süper Lig'de bordo-mavili takımın Fenerbahçe'yi 2-1'lık skorlarla mağlup ettiği maçlarda attığı gollerle galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu. Tecrübeli savunmacı, Trabzon'da Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 3 maçta da 3 gol atma başarısı gösterdi.



KENDİNİ AŞTI

29 yaşındaki Novak, ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'nın Midtjylland takımında 3 sezonda fileleri 14 kez sarstı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 13 gol atan Novak, en formda günlerini yaşıyor.



CENTİLMEN SAVUNMACI

Novak, Trabzonspor'da 79 maçta centilmenliği ile dikkatleri çekerken cezalı konumuna düşmedi. Bordo-mavili futbolcu, hiç kırmızı kart görmezken toplam 3 sezonda 7 sarı kart yedi.



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