30 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme farkı

Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.03.2020

 ekibinin çilingir anahtarı Anthony Nwakaeme. 31 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekibin hücumda sıkıştığı her anda sorumluluk aldı. Toplamda 114 kez rakiplerini çalımlayarak eksik bırakmaya çalıştı. Bunların 71'inde başarılı olarak farkını ortaya koydu.

'un ligde en skorer takım olmasında büyük payı bulunan tecrübeli ismin çalım yeteneği, bordo-mavililerin de önemli bir kozu. Nwakaeme sol kanatta adam eksilterek Fırtınasının gol yollarındaki sorunlarını bir bir ortadan kaldırıyor. Nwakaeme geride kalan 26 haftada 57 defa top kaptırarak belki bu kategoride en üst sırada yer alıyor ancak bunun sebebi de sorumluluk almaktan hiç kaçmaması.

Fırtına'ya Kamerunlu ön libero haberin devamı

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