31 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Avrupa da hayran

Avrupa da hayran
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

Bu sezon Trabzonspor'da oynadığı 39 maçta 25 gol, 7 asist üreterek istatistikleri parçalayan Alexander Sörloth'un göz kamaştırıcı performansı İngiliz basınının da dikkatinden kaçmıyor.

Bu sezon Trabzonspor'da oynadığı 39 maçta 25 gol, 7 asist üreterek istatistikleri parçalayan Alexander Sörloth'un göz kamaştırıcı performansı İngiliz basınının da dikkatinden kaçmıyor. Dünyaca ünlü Skysports tarafından yapılan derlemede Cyrstal Palace'ın sezon başında 2 yıllığına kiralık verdiği 24 yaşındaki santrforun Trabzonspor'da attığı gollerle 'in radarına girdiği belirtildi. Ayrıca Sörloth'un yanı sıra Borussia Dortmund'un gol makinesi Haaland ve 'da kiralık forma giyen Real Madrid'li Ödegaard'ın form durumlarına dikkat çekilerek, "Norveç , Sörloth, Haaland ve Ödegaard gibi genç yetenekleriyle gelecek yıllara damgasını vuracak kapasitede" yorumu yapıldı.

ESKİ TAKIMI İLE YARIŞIYOR
Skysports'taki haberde Cyrstal Palace'ın bu sezon takım halinde attığı gol sayısı ile Sörloth'un performansı karşılaştırılarak, "Sörloth Trabzonspor'da 25 gol attı, Cyrstal Palace ise 'de sadece 26 kez sevinebildi" ifadeleri kullanıldı.

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