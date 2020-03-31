31 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Ronaldo, Sosa ve Ömür

Ronaldo, Sosa ve Ömür
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

Fırtına'nın tecrübeli ismi Pereira, sosyal meya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı.

Fırtına'nın tecrübeli ismi Pereira, sosyal meya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı. Bir takipçisinin "En iyi 11'in ne olurdu?" sorusunu yanıtlayan Pereira, Trabzonspor'dan iki ismi kadrosuna yazdı. Forvet hattında 'yu koyan tecrübeli isim, Abdülkadir Ömür ve 'yı da hemen arkasına yazdı. Pereira'nın bu paylaşımı büyük beğeni aldı.

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