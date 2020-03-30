Her şey şampiyonluk için! 50 milyon Euro'yu reddetti

Trabzonspor, Süper Lig şampiyonluğuna kilitlendi... 26 haftalık süreç dikkate alındığında sezonun en iyi futbolunu oynayan bordo-mavili takım, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu sezon gösterdikleri performansla Avrupa devlerinin radarına giren Fırtına'nın yıldızları için başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce "5 oyuncumuza transfer teklifi geldi" açıklaması yapmıştı. Peki bu oyuncular kimler ve reddedilen teklif ne kadar? İşte tüm detaylar...

Trabzonspor'da saatler şampiyonluğa kuruldu... Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, hayatın normale dönmesinin ardından TFF'nin vereceği karar sonrası takımların yeniden sahaya çıkması bekleniyor.

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, Trabzonspor camiasının dört gözle beklediği şampiyonluk kupası için Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun nelerden vazgeçtiği de ortaya çıktı.

50 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, daha önce Ağaoğlu, sezon içerisinde 5 oyuncuya resmi teklif geldiğini açıklamıştı. Bu tekliflerin toplamının 50 milyon Euro (yaklaşık 366 milyon TL) olduğu ortaya çıktı.

BU İSİMLER KİMLER?

Öte yandan bu isimlerin bazıları ortaya çıktı... Aktarılan bilgilere göre bu isimler; Caleb Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen...

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