Trabzonspor'a Ndiaye'den müjdeli haber!
Trabzonspor, devre arasında İngiliz ekibinden kiraladığı Senegalli yıldız Badou Ndiaye'nin bonservisini istiyor, Satın alma opsiyonu 9 milyon Euro ancak küme düşme ihtimali bulunan Stoke City düşerse bu rakam daha da inecek.
Bordo-mavili ekip devre arasında şampiyonluk için kadrosunu nokta atışı isimlerle takviye etmişti. Bunlardan biri de Türkiye'yi yakından tanıyan ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Osmanlıspor'dan eski öğrencisi olan Badou Ndiaye olmuştu. Senegalli futbolcu kısa sürede çalışkanlığı ve hırsıyla göze girmeyi başarmıştı. Karadeniz Fırtınası, 29 yaşındaki futbolcuyu Stoke City'den kiralarken, İngiliz ekibi satın alma opsiyonunu 9 milyon euro olarak belirlemişti. Fırtına bu rakamı 7'ye kadar düşürmüştü.
SADECE 1 PUAN UZAKTA
Trabzonspor'un bonservisini istediği Ndiaye'nin Stoke City ile 2022'ye kadar kontratı var. Ndiaye, Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olduğunda bu kulüp Premier Lig'de boy gösteriyordu. Ancak o sezon küme düşen Stoke bu yıl da kötü gidiyor. 24 takımlı Championship'te 17. sırada bulunuyorlar. Küme düşme hattından 5 basamak yukarıda gözükseler de 22. sıradaki Charlton ile puan farkları sadece 1. Stoke City küme düşerse Ndiaye'nin bonservisi de çok daha aşağılara inecek.
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