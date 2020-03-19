Jose Sosa: Hayalim o kupayı kaldırmak

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa yakın çevresine, "Şu an için sözleşme umrumda değil. Kupayı kaldırırsak zaten bu şehir bizi bağrına basacaktır." dedi.

Maestro Jose Sosa, menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri anında reddediyor. Bordo-mavili kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 34 yaşındaki kaptanın yakın çevresine, "Şu an için sözleşme umrumda değil. Kupayı kaldırırsak zaten bu şehir bizi bağrına basacaktır" dediği öğrenildi. Takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan tangocunun takım arkadaşlarıyla da sık sık yaptığı görüşmelerde sezon sonuna kadar olan süreçte daha hırslı ve inançlı olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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