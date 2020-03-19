19 Mart 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Jose Sosa: Hayalim o kupayı kaldırmak

Jose Sosa: Hayalim o kupayı kaldırmak
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 Giriş Tarihi: 19.03.2020

'un Arjantinli yıldızı yakın çevresine, "Şu an için sözleşme umrumda değil. Kupayı kaldırırsak zaten bu şehir bizi bağrına basacaktır." dedi.

Maestro , menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri anında reddediyor. Bordo-mavili kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 34 yaşındaki kaptanın yakın çevresine, "Şu an için sözleşme umrumda değil. Kupayı kaldırırsak zaten bu şehir bizi bağrına basacaktır" dediği öğrenildi. Takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan tangocunun takım arkadaşlarıyla da sık sık yaptığı görüşmelerde sezon sonuna kadar olan süreçte daha hırslı ve inançlı olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Obi Mikel'den veda mesajı haberin devamı

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