Sörloth'un ağrıları arttı!

Sörloth, hafta içerisinde Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanmış, ardından yoğun bir tedavi programı sonrası Başakşehir sınavına yetiştirilmişti.

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Sörloth, hafta içerisinde Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanmış, ardından yoğun bir tedavi programı sonrası Başakşehir sınavına yetiştirilmişti. Ancak 24 yaşındaki golcünün karşılaşma oynanırken ağrılarının arttığı ama kenara gelmek istemediği, maç sonunda yapılan kontrollerinde ise sakatlığının yeniden ortaya çıktığı öğrenildi. Sol ayak bileğinde ezilme meydana gelen oyuncunun bir süre dinlenmesinin gerektiği, ardından takımdan ayrı çalışmalara başlayacağı ifade edildi.