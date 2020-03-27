Giray Bulak'tan olay itiraf! "Ibrahimovic'i Trabzonspor'a almak istedim"

Teknik direktör Giray Bulak, Fotomaç'a özel tele röportaj verdi. “Futbolcular çok uzun zaman evde oturduktan sonra nasıl haftada 3 maç oynayabilir? Bu fiziken de psikolojik açıdan da imkansız. Ayrıca oynanan 26 haftayı nasıl yok sayıp iptal edeceğiz? Bence lig bu haliyle tescil edilmelidir” diyen Bulak, 2000 yılında Zlatan Ibrahimovic'i Trabzonspor'a almak istediğini söyledi.

Giray Bulak, Fotomaç'a özel konuştu… Telefonla ulaştığımız tecrübeli hoca hemen her konuda samimi açıklamalar yaptı. Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesini yorumlayarak sözlerine başlayan Bulak, "Ben ligler bu şekilde tescil edilmeli. Trabzonspor şampiyon ilan edilmeli. Tabii ki bu benim fikrim. Sonuçta ben karar verici değilim" dedi. İşte Bulak'ın sözleri: "Koronavirüs çıktı ve ligler ertelendi. 'Kul plan yaparken, kader gülermiş' diye güzel bir söz var. İnsanlık bu kadar sıkıntıdayken nasıl bir plan yapılabilir? Şampiyonlar Ligi, Avrupa ligleri, büyük organizasyonların hepsi ertelendi. Yani belirsiz bir süreç var. Bu salgının ne zaman biteceği belli değil. Herkes kendi fikrini söylüyor. 4 seçenek öne çıkıyor. 1-Play-off oynansın. 2-Lig iptal edilsin 3-Hızlandırılmış lig. 4-Lig bu haliyle tescil edilsin. Play off ve hızlandırılmış lig olamaz. Çünkü bu kadar zaman evde oturan futbolculara aniden haftada 3 maç oynatamazsınız.

'SEN TRABZONLUSUN' DİYORLAR

Fiziksel ve psikolojik olarak mümkün değil bu. Hepsi ciddi sakatlıklar yaşar. Lig iptal da edilemez çünkü sonuçta oynanmamış 8 maç olsa da 26 haftadır devam etmiş bu lig. 26 karşılaşma yapılmış ve bir sürü emek verilmiş, ter dökülmüş. Benim fikrim bu saatten sonra ligin bu sezon oynanması zor. Çünkü takvim sıkışık. Eğer eylüle kadar bu süreç bitmezse ne olacak? Bir o değil ki, Şampiyonlar Ligi, Avrupa kupalarına gidecek takımlar belirlenecek. Sonuçta bir çözüm bulunmak zorunda. Bana göre lig bu şekilde tescil edilmeli ve lider Trabzonspor şampiyon ilan edilmelidir. Bana 'Sen Trabzonsporlusun o nedenle böyle söylüyorsun' diyorlar. Trabzonsporluyum ama aynı zamanda Çaykur Rizespor da benim takımım, o da küme düşebilir. İnsanların analitik olması lazım. Salgının ne kadar süreceği belli değil ki. Bu durumda lig nasıl oynanacak? Bir düz mantık vardır. Sonuçta 26 maç oynanmış, bu kadar mücadele verilmiş. Şimdi bunu yok sayamayız.

IBRAHIMOVIC'I ALMAK İSTEDİM

Bulak'tan tarihi itiraf: "2000 yılında Trabzonspor'da çalıştığım dönemde Mithat Halis ile birlikte İsveç, Norveç ve Danimarka seyahatımız oldu. Norveç'te John Carew ve Rune Lange vardı. Lange'yi aldık Lange iyi oyuncuydu fakat bizde başarılı olamadı. Norveç'ten İsveç'e geçtik. O dönem İsveç'te 2. Lig maçlarını izledik. O dönem istediğimiz isim Zlatan İbrahimovic'ti. Fakat ret cevabını aldık."

UĞURCAN ÇOK CESUR

Onur, Esteban ve Arda ve Uğurcan Trabzonspor'dayken ben Uğurcan'ı Adana Demir'e almak istemiştim ama olmadı. Uğurcan çok cesur bir kaleci. Hem eliyle hem ayağıyla oyunu başlatabiliyor. Bir kalecide beklenen her özelliğe sahip, Trabzonspor onu büyük paraya satabilir. Ya da uzun yıllar bordo-mavililer kaleci aramaz. Trabzonspor futbolcu yetiştirir, futbolcu bulur. Bir de satmayı becerebilirse hiçbir sorunu kalmayacak.





DİK VE DİKİNE OYNAR

Trabzonspor'un hak ederek liderlik koltuğuna oturduğunu vurgulayan Bulak, "Takımın hücum gücü çok iyi. Eskiden beri Trabzonspor zaten hem dik hem dikine oynamıştı, onu devam ettiriyor. Zaten bu şekilde başarılı olmuştur her zaman. Bu sezon da aynısını yapıyor" dedi.

ÇİMŞİR DOĞRU KARAR

Bulak, Trabzonspor yönetiminin Ünal Karaman'dan sonra Hüseyin Çimşir'i takımın başına getirmesine tam destek verdi. Bulak, 'Hüseyin Çimşir'in getirilmesi son derece doğru bir karardı. Hem kadroyu biliyordu, hem Trabzon'un çocuğu. Kendisi de zaten geldikten sonra başarılı bir grafik çizdi. Ben Hüseyin hocaya destek veriyorum ve ona güveniyorum. Camia da sahip çıkmalı. Başarılı olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

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