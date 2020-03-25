25 Mart 2020, Çarşamba
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Trabzonsporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesiyle günlerini kendilerine verilen program dahilinde evde geçiren bordo-mavili oyuncuların yapılan virüs testlerinin sonucu negatif çıkmıştı. Trabzonsporlu oyunculardan Abdulkadir Ömür, Doğan Erdoğan, Uğurcan Çakır, Novak, Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Sörloth ve takım kaptanı Sosa evde çektikleri videolarla 'evde kal, güvende kal' mesajı gönderdi.
25.03.2020
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