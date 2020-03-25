Trabzonspor'dan transfer harekatı! Achraf Bencharki'yi takibe aldı...
Transferde son dakika gelişmesi... Sport.le360'ın aktardığı habere göre Trabzonspor, Mısır'ın Zamalek takımında oynayayan Achraf Bencharki'ye talip oldu. 2022 tarihine dek kulübüyle sözleşmesi bulunan Fas'lı yıldızın, geleceğine yönelik son tercihini yaptığı duyuruldu! İşte o haber ve yaşananlar...
Trabzonpsor için son dakika transfer gelişmesi... Bordo mavililerin, Mısır'ın Zamalek takımında forma giyen Achraf Bencharki'yi kadrosuna katmak istediği yazıldı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, bu sezon Afrika Süper Kupası ve Mısır Süper Kupası'ndaki olağanüstü performansı sonrasında, başta Trabzonspor dahil olmak üzere bir çok kulüp, oyuncuyu radarına aldı.
AYRILACAĞI DÜŞÜNÜLÜYORDU
Achraf Bencharki'nin bu performansının ardından gelen transfer tekliflerini değerlendireceği ve takımından ayrılacağı düşünülüyordu. Ayrıca haberde, kulüp yetkililerinin oyuncuyu tutamayacağı görüşünde birleştiği aktarıldı.
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