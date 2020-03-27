Süper Lig'in pırlantası Sörloth

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına 750 bin euro'ya kiralanan Alexander Sörloth, Trabzonspor'un ligdeki 26 karşılaşmasının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika görev yaptı. Norveçli golcü ayrıca 10 milyon euro’luk değerini 16 milyona yükseltti ve Süper Lig’in en değerli ismi unvanını ele geçirdi.

Norveçli forvet, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırdı. Fırtına'nın en skorer ismi olan (19) 24 yaşındaki yıldız, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, transfermarkt'ın son verilerine göre ise 16 milyon euro'luk (112 milyon 638 bin TL) değeri ile Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında gol krallığında olduğu gibi ilk sıraya yerleşti. Alexander Sörloth'un daha önceki değeri 10 milyon euro'ydu.

ÖMÜR İKİNCİ SIRADA

10 milyon euro'luk değerini transfermarkt'ın Süper Lig'in ara güncellemesi olan Ocak ve Mart ayı değerlendirmesi sonucu 16 milyon euro'ya çıkaran Sörloth'u, 14 milyon euro (98 milyon 558 bin TL) değeri ile Abdülkadir Ömür takip etti. Trabzonspor'un iki oyuncusunu ise 13 milyon euro (91 milyon 518 Bin TL) değerleriyle Galatasaray'dan Lemina ve Medipol Başakşehir'den Visca izledi.

119 DAKİKADA 1 ATTI

Sörloth, ligde 119 dakikada 1 kez fileleri sarsarken, 19 golün hepsini ceza sahası içinden kaydetti. Ligde 6 da asist yapan Norveçli, Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 25'ine doğrudan katkı verdi.

EN PAHALI KALECİ UĞURCAN

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Süper Lig'e damga vuran Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır en pahalı kaleci oldu. 23 yaşındaki eldiven 8 milyon euro'luk değerini 12 milyon euro'ya (84 milyon 478 Bin TL) çıkardı. Çakır'ı, 5 milyon euro (35 milyon 199 Bin TL) değerleriyle Mert Günok ve Muslera takip etti.

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