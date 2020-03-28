Sosa'nın ikinci baharı

Sörloth'u 36 maç, 2 bin 988 dakika ile kaptan Sosa takip ediyor. 34 yaşındaki yıldız da toplam 8 gol, 9 asistle takımına katkı sağladı. Nwakaeme bu sezon 37 maçta 2 bin 997 dakika sahada kalırken 13 gol, 8 asist yaptı.

Uğurcan ise bu sezon 33 maçta 2 bin 936 dakika sahada kaldı. 32 maçta forma giyen Çek sol bek Novak 2 bin 821 dakika sahada kalırken 5 gol attı, 1 asist yaptı. Novak, Süper Lig'de en çok gol atan savunma oyuncularının başında yer alıyor.

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