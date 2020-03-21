Obi Mikel’in yerine Kanga geliyor
Obi Mikel’in boşluğunu doldurmak isteyen Trabzonspor, yeniden Kanga ile temasa geçti. Sparta Prag ile sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki Gabonlu, bu kez bedavaya alınacak.
Bordo-mavililer transfer harekatına başladı. 10 ve 6 numara pozisyonlarında oynayabilen Guelor Kanga için yeniden harekete geçildi. Sezon başında UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında Çek ekibi Sparta Prag ile oynanan maçta Kanga, herkesi kendine hayran bırakmış, attığı golle de performansını taçlandırmıştı. O ondan itibaren transfer listesine alınan Gabonlu orta saha devre arasında alınamamıştı. Mikel'in ayrılması sonrası yeniden gündeme alınan 29 yaşındaki yıldız ile temasa geçildi, bu kez prensipte anlaşma sağlandı. Prag ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Kanga'nın bu kez transferi kesin gibi.
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