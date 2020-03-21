21 Mart 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un müthiş ikilisi 6 takıma bedel!

Trabzonspor'un müthiş ikilisi 6 takıma bedel!
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Bordo-mavili takımın yıldız oyuncuları Sörloth ve Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig’in en iyi hücum ikilisi koltuğunu bırakmıyorlar.

Fırtına, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde liderlik koltuğuna otururken, takımın gol yükünü çeken Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme attıkları gollerle çok önemli katkı sağlıyorlar. 'un Süper Lig'de attığı 59 golün 29'u bu iki oyuncudan gelirken, Sörloth 19 golle, gol krallığı yarışını zirvede götürüyor. Nwakaeme ise gol sayısını 10'a çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 6 asistle oynarken, Nwakaeme ise 9 asistle takımına katkı veriyor. İki oyuncu attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğunu bırakmadılar.

FIRTINA HİÇ MAĞLUP OLMADI
Bordo-mavililerin iki oyuncusunu 23 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse-Junior Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 20 golle Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Max Kruse yerleşti. Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda Trabzonspor, maç kaybetmedi. İki oyuncu görev aldıkları 7 maçta birlikte gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavililerin Süper Lig'de elde ettiği 53 puanın 36'sına Sörloth direkt katkı yaparken, Nwakaeme ise 27 puana katkıda bulundu.

TAKIMA BEDELLER
Sörloth ve Nwakaeme, Süper Lig'de attıkları 29 golle, 5 takımdan daha fazla gole imza attılar. Bordo-mavililerin iki oyuncusu Süper Lig'de Yukatel Denizlispor (26), (26), (28), Ankaragücü (23) ve atan 'dan (21) daha fazla fileleri sarstı. ile de aynı sayıda gol attı.

İTALYA HAYRAN KALDI
Karadeniz devinde çıktığı 35 maçta attığı 25 golle yıldızlaşan Sörloth'a bir övgü de İtalyan basınından geldi. Sörloth ile Borussia Dortmund'da başarılı futbolunu sürdüren Haaland'ın fiziksel özellikleri, kariyerleri ve bu sezonki golcülüklerinin benzerlikleri sıralandı. 24 yaşındaki yıldızın, hem yaşı hem de performansı gereği tekliflerin olabileceği Avrupa'nın büyük kulüplerinden dile getirildi.

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