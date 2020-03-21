Ahmet Ağaoğlu: Play-off gündemde olan bir konu değil

Liglerin ertelenmesi sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaları sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Play-off gündemde olan bir konu değil" dedi.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Başkan Mehmet Sepil 3 senaryo var demişti. Ancak 2 ve 3. senaryolar hiç konuşulmadı. Play-off ve tescil edilme konusu. Daha ziyade. 1. senaryo üzerine konuşuldu. Her şey yolunda giderse 17-18 Nisan'da oynamaya hazır olacak konuma gelmeyi hedefliyoruz."

PLAY-OFF GÜNDEMDE DEĞİL

"Play-off bazı çevreler tarafından gündeme getiriliyor. Neden bilmiyorum. Kalmış 8 hafta zaten. 4 takımlı play-off'ta 6 maçı düşünürseniz, 8 maç hayli hayli oynanır. Mustafa Cengiz'in dediği gibi play-off gündemde değil. Neden dile getirildi bilmiyorum"

ALİ KOÇ İLE KONUŞTUM

"Fenerbahçe Basketbol Takımının bazı oyuncularında koronavirüs şüphesi var, sayın başkan ile de konuştum. Yapabileceğimiz herhangi bir şey olup olmadığını sordum. Sayın başkan hastanede, oyuncuların yanındaydı. Daha sonra konuşmak üzere telefonu kapattık."

ŞU ANDA GELİR SIFIR

"Maçlar oynanmıyor, naklen yayın geliri yok. Federasyondan oynadığımız maçlar sonunda puan karşılığında aldığımız gelir yok. Bu hafta tüm mağazaları da kapattık, ürün satışından da gelir yok. Şu anda gelir sıfır. Tüm kulüpler için bu geçerli."

Detaylar geliyor...

DİĞER