Erman Toroğlu: Trabzonspor - Başakşehir maçında organize bir olay var

Futbolun iki duayeni Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu, A Spor'daki Kale Arkası programında yine futbolun nabzını tuttu. Usta yorumcu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakeşhir maçında, bordo mavili ekip lehine verilmeyen penaltı hakkında konuştu. Toroğlu, "Trabzonspor - Başakşehir maçında organize bir olay var" dedi.

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