Trabzonspor yönetiminden dev tasarruf!

Sturridge ve Mikel’in gitmesi ile 21 milyon 300 bin TL’lik yıllık maaş yükünden kurtulan Fırtına, yıllık kadro maliyetini de 126 milyondan 104 milyon 857 bin 400 TL’ye düşürdü.

UEFA'nın zorunlu kıldığı Finansal Fair Play kurallarına uyma noktasında 2018-19 sezonundan başlayarak önemli oyuncuları ile yollarını ayıran ve özellikle de bu sezon kadro maliyetini önemli düzeyde azaltan Trabzonspor, sezon başında transfer edilen Daniel Sturridge ile John Obi Mikel'in ayrılıklarından sonra yıllık maaş maliyetini 21 milyon 300 bin TL daha düşürdü. Geçtiğimiz haftalarda Sturridge ile ve son olarak Obi Mikel ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini fesheden bordo-mavililerde 126 milyon 157 bin 400 TL olan yıllık kadro maliyeti, bu iki oyuncu ile yolların ayrılmasının ardından 104 milyon 857 bin 400 TL'ye geriledi.

21 MİLYON TL İNDİ, RAHATLAMA GELDİ

Devre arası bordo-mavili takımın kadrosuna katılan Ndiaye, Guilherme, Da Costa, Messias ve Bilal için toplam yıllık 13 milyon 581 bin TL maaş ödeyecek olan bordomavililerde Onazi, Fernandes, Avdijaj ve Fıratcan Üzüm de takıma veda etmiş kadro maliyeti 13 milyon 220 bin TL daha düşmüştü. Devre arası transfer dönemi ve son olarak Sturridge ile Mikel'in ayrılıklarının ardından ikinci yarı itibariyle toplamda 34 milyon 520 bin TL'lik maaş yükünden kurtulan Trabzonspor'da gelen oyuncuların maaşları da eklendiğinde kadro maliyetinde toplamda 20 milyon 939 bin TL civarı bir düşüş yaşandı. Karadeniz devi bu şekilde giderleri azaltarak ekonomik rahatlama sağlamış oldu.

7 FUTBOLCU BELİRSİZ

Trabzonspor'da 7 oyuncunun durumu ise sezon sonunda belli olacak. Devre arası sözleşme yenileme konusunda masaya oturulan ama anlaşma sağlanamayan Pereira, Novak ile Sosa, kiralık olarak takıma katılan ve satın alma opsiyonu bulunan Ndiaye, sözleşme opsiyonunun kullanılması durumunda Hosseini, Messias ve Bilal'in durumları sezon sonu yapılacak son değerlendirme ve görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Özellikle bazı isimlerle devam edilmesi kesin.

DA COSTA'DA 3 MAÇ KALDI

Devre arasında alınan ve sözleşmesinde, '2019-20 sezonunda oynanacak Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk on bir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır' maddesi bulunan Da Costa'nın opsiyonunun devreye girmesine 3 maç kaldı. Bordo-mavili takımda 5 lig ve 2 kupa mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki stoperin, kalan periyotta lig ve kupada toplamda 3 maça daha ilk 11'de başlaması durumunda sözleşmesi 2020-21'e kadar uzayacak.

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