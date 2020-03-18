18 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

John Obi Mikel'den veda mesajı

Obi Mikel'den veda mesajı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2020

ile sözleşmesini fesheden Nijeryalı futbolcu Obi Mikel, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Mikel, 'dan yaptığı paylaşımla vermek zorunda olduğu en zor kararlardan birini verdiğini belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle kendini rahat hissetmediğini ve bu ortamda futbol oynamak istemediğini açıklayan , bordo-mavili kulüple olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. 32 yaşındaki futbolcu, ayrılık sonrası hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Taraftarlara teşekkür eden Obi Mikel, yaptığı açıklamada "Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm takım arkadaşlarım, teknik ekibim, sağlık ekibim ve malzemecim Ayatabi'ye teşekkür etmek istiyorum. Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi, ama şu anda hepimizin ailelerimize bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


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