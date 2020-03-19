Trabzonspor 11 haftadır kaybetmiyor

İkinci devre yakaladığı çıkış ile zirve koltuğuna yerleşip, son yılların en iyi performanslarından birine imza atan Trabzonspor, yenilgi yüzü görmedi.

Geride kalan 9 haftalık bölümünde sadece berabere kaldığı Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında puan kaybı yaşayan bordo-mavililer, toplamda ise ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz devi, yakaladığı bu çıkış ile ayrıca Süper Lig'de devam eden en uzun puan serisinin de sahibi konumunda yer alıyor.

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