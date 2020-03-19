19 Mart 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor 11 haftadır kaybetmiyor

Fırtına 11 haftadır kaybetmiyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

İkinci devre yakaladığı çıkış ile zirve koltuğuna yerleşip, son yılların en iyi performanslarından birine imza atan , yenilgi yüzü görmedi.

Geride kalan 9 haftalık bölümünde sadece berabere kaldığı , FK ve karşılaşmalarında puan kaybı yaşayan bordo-mavililer, toplamda ise ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. devi, yakaladığı bu çıkış ile ayrıca 'de devam eden en uzun puan serisinin de sahibi konumunda yer alıyor.

Trabzonspor yönetiminden dev tasarruf! haberin devamı

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