19 Mart 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor deplasmanda da lider

Trabzonspor deplasmanda da lider
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

'de sahasında ile 1-1 berabere kalarak 53 puanla rakibiyle zirveyi paylaşmaya devam eden , deplasmanda ile oynayacağı maçı kazanarak şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, korona virüs nedeniyle oyuncularını zorlu müsabakaya konsantre etmek için yoğun bir mesai harcarken, oyuncular da sıkıntılı süreci atlatmak için el birliği yapmış durumda.

'de 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, son yenilgisini sahasında oynadığı Yukatel Denizlispor maçında 2-1'lik sonuçla almıştı. 16 Aralık 2019'da rakibine mağlup olan bordo-mavililer söz konusu dönemin ardından ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Deplasmanda en iyi performansı sergileyen takım

, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta tek yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda ekibi 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer şampiyonluk mücadelesi verdiği , ve DG gibi rakipleri içerisinde dış sahada en iyi performansa sahip olurken, deplasmanda çıktığı son 9 Süper Lig maçını ise kaybetmedi.

180 gündür yenilmiyor

Karadeniz ekibi deplasmanda son ve tek yenilgisini DG Sivasspor'a karşı aldı. 23 Eylül 2019'da rakibine 2-1 mağlup olan bordo-mavililer söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı maçlardan puansız ayrılmadı. Dış sahada oynadığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alan Trabzonspor, 180 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılması halinde 2004-2005 sezonunda elde etmiş olduğu 10 maçlık seriyi yakalamış olacak.


Üst üste zor iki deplasman

Trabzonspor, Göztepe deplasmanı sonrası ile de deplasmanda oynayacak. İki maç üst üste dış sahada oynayacak olan bordo-mavililer ilk olarak 22 Mart Pazar günü Göztepe deplasmanında 3 puan için mücadele edecek. Sonrasında ise bordo-mavililer bu kez Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek. İki maçta hanesine 6 puan yazdırmak için mücadele edecek olan bordo-mavililer şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçmek istiyor.

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