12 Mart 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Filip Novak kariyerinin zirvesinde!

Filip Novak kariyerinin zirvesinde!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2020

'un sol bek oyuncusu , bu sezonki performansıyla adından bir hayli söz ettiriyor. Bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 3 gol atmayı başardı.

'a geldiği Ocak 2018'den bu yana 'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan , kariyerinin en verimli günlerini bordo-mavili takımda yaşıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 19. hafta erteleme maçında deplasmanda 'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Takımını 1-0 öne geçiren golü atan Filip Novak, ekibine geldiği Ocak 2018'den itibaren Süper Lig (11), (2) ve (1) maçlarında toplam 14 gol atarak, sezon tamamlanmadan kariyerinin en verimli dönemine imza attı. 2017-2018 sezonunda devre arasında Midtjylland'dan bordo-mavili takıma transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, takımında forma giydiği 95 maçta 14 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda oynadığı 139 maçta 15 gol atarken, 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 78 maçta 14 gol atan Novak, en formda günlerini yaşıyor.

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