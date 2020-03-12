12 Mart 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

'de ve BtcTurk , dün oynanan 19'uncu hafta erteleme karşılaşmasındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle 'na () sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya yapılan sevklerle ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1- BTC TURK Kulübü'nün 11.03.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR- A.Ş. Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 11.03.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 11.03.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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