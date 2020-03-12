12 Mart 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Filip Novak işbaşında

Novak işbaşında
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2020

'un başarılı ismi , maçında da ağları havalandırdı. 10. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan 'nın son çizgiye inip yaptığı ortada, Novak çok yerinde bir kafa vuruşu ile açılışı yapan golü kaydetti.

ve 'nin ardından bu sezon ligde 3. golünü atan Çek futbolcu, 'da toplamda 11. golüne ulaştı. Novak, bordo- mavili formayı giydiği Ocak 2018'den bu yana 'de en fazla gol atan savunma oyuncusu durumunda... Ayrıca kupa maçında Fenerbahçe'ye, Avrupa Ligi'nde ise 'a da bir gol atmayı başardı.

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