Filip Novak işbaşında

Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, mücadelenin 39. dakikasında sakatlanarak oyunu terk eden Alexander Sörloth ile ilgili "Biraz sıkıntısı var. Şu an ciddi bir şey gözükmüyor ama MR çekildikten sonra daha net şeyler söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.