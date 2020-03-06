‘Kale Arkası’ gündeme yine damga vurdu! "Pozisyon penaltıydı"

Futbolun iki duayeni Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu, A Spor'daki Kale Arkası programında yine futbolun nabzını tuttu. İlk bölümünden itibaren futbolseverlerin büyük ilgisini çeken programda gündeme dair konular konuşuldu. Bunlardan biri de geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor- F.Bahçe derbisiydi. Erman Toroğlu, maçta Nwakaeme'nin ofsayt nedeniyle iptal edilen golünden önce F.Bahçeli futbolcunun topa elle dokunduğu için penaltı olduğunu söyledi.

İşte iki ustanın programından satır başları:

Trabzon'un iptal edilen golünde kornerden gelirken top ofsayt. Yalnız burada şu var, topa vurdular bu ofsayt tamam ama topa vurulduğunda yanındaki adam sağ eliyle oynarsa bu ne oluyor? Top buna çarparak mı gidiyor yoksa elinden mi gidiyor? Eline vurduktan sonra arkadaki önemli değil. Çarpıyorsa penaltı vermeliydi. Vücuttan gidiyorsa ofsayt, koldansa penaltı.

TRABZON KADIKÖY'DEN ÇIKAR

Sörloth'u Allah nazarlardan saklasın. Avrupa'da her takımda oynar. O boyda süratlenmen zor ama bunları çok iyi yapıyor. Fenerbahçe'nin yaptığı çok büyük bir defans hatası o da affetmedi yapıştırdı. Bu golü de atamayacak çok adam var. Trabzonspor'un ilk golünde Fenerbahçeliler seyrediyor bu nasıl takım? Trabzonspor bu görüntüyle Kadıköy'den de çıkar. Çünkü Fenerbahçe hücum etmek zorunda kalacak.

TERİM İŞİNE DÖNÜNCE!

Fatih Terim yıllarca ehemmiyet gösterdi Türkiye Kupası'nı defalarca aldı. Fatih Terim, rakip teknik adam başkanları bıraktı işine döndü, şimdi işine dönünce de görüyorsunuz yaptıklarını. Amiral gemiler iyi olursa Türk futbolu kurtulur. Dört büyüklerin sonuna kadar mücadele ettiği lig düşünün. Diğerlerini de ezmesinler. Hakem sahaya çıkınca hakim olacak. Olayın temeline baktığınız da filozof olmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin hoca konusu var ama daha zoru önünde ciddi para konusu var.

BİZE ARTİSLİK YAPTILAR

Fenerbahçe'nin doğru işler yapması lazım. Ersun'u yolladın tamam ikinci, üçüncü planın ne? Biz Ersun istifa etti dedik, artistlik yaptılar, yanına Emre'yi aldı getirdi basın toplantısı yaptı. Ben söyledim Ali Koç, Emre ve Ozan ile bağlantı kuruyor takımdan haberleri öyle alıyor. Hoca, Emre'yi aldı kenara, o da ben buraya beklemeye gelmedim deyince iş bu noktaya geldi.

Sörloth'un hızı, şutu, top saklaması, sürati her şeyi var akıllı da adam. Ekuban'ın topu alıp gittiği pozisyonda hakem dahil sahadaki herkes topu izliyor. Fenerbahçe'nin savunmasına bak isimleri kim Jailson ve Gustavo. Çakma stoperleri var. Takımı doğru kuramazsan bu takım bu golü yer. Ersun Yanal da buna engel olamaz. Fenerbahçe, eşek ve kervan yüküyle orta saha var ama stoper yok. Stopersiz bir takımın başarılı olma şansı yok.

FUTBOL SEYİR İÇİNDİR

Süper yalan istatistik. Fenerbahçe'nin en çok gol attığı dakikalar son dakikalar. Neden? Fenerbahçe'nin üst düzey oynamasından değil, rakip kapanıyor. Böyle olunca Fenerbahçe'nin 10 tane gol atacak silahı oluyor. Sosa ve Falette pozisyonuna ben futbol diyorum. Futbol sert oyundur. İkisinin de dizine bakın. Futbolun sert oynandığını hakemler kabul etmeye başladı birkaç maçtır Allah razı olsun. İngiltere'de kırmızı kartlık pozisyonlara devam diyor hakemler. Antalya – Alanya maçını izledim aklıma o geldi. Biz ne zaman keyifli maç izleyeceğiz? Kupa neden ligden farklıdır, çünkü ligde puan hesabı vardır, 1 puan bile sizi şampiyon yapar, ligde tutar. Kupada öyle değil iki maçta bitiyor. Burada artık biraz takımların da hocaların da ya herro ya merro demesi öyle düşünüp oynaması gerekiyor. Biraz da seyir için futbol oynayın, zaten futbol bunun içindir.

İŞTE 5 MART 2020 TARİHİNDE YAYINLANAN PROGRAMIN TAMAMI

ALİ KOÇ GÜVENOYU ALMALI

Aziz Yıldırım'dan binlerce oy farkla seçim kazanan Ali Koç neydi, şimdi Ali Koç nedir? Düzen mi değiştiriyor yani. Ali Koç, Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorsa güvenoyu olacak onu da tüm dünya görecek. Ve derhal yabancı hoca getirecek, güvenilir, inanılır. Lucescu adı geçiyor hala, neremle güleceğimi şaşırdım. Türkiye bu kadar zavallı hale mi düştü. Fenerbahçe Ersun'u göndererek vakit kazandı. Ali Koç son şansını iyi değerlendirmeli ve evvela güven oyu için seçim yapmalı.

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