05 Mart 2020, Perşembe
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Erman Toroğlu: Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Kale Arkası programında önemli açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu."dedi.
05.03.2020
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