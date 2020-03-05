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Erman Toroğlu: Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Kale Arkası programında önemli açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu."dedi.
05.03.2020

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