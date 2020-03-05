05 Mart 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Hıncal Uluç: Ali Koç Derwall gibi yabancı hoca getirmeli
Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu'nun spor gündeminin öne çıkan başlıklarını ele aldığı 'Kale Arkası' programı yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Usta yorumcu Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal'dan boşalan koltuğa derhal Derwall gibi yabancı hoca getirmesi gerektiğini söyledi.
05.03.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Basketbol maçında antrenör dehşeti
- Spor Ajansı - 05/03/2020
- Hıncal Uluç: "Derbiden sonra kaç gazete okudunuz?"
- Antalyaspor 0-1 Alanyaspor
- Fenerbahçe'de stoper şanssızlığı
- "Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu"
- "Ali Koç Derwall gibi yabancı hoca getirmeli"
- Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması
- Otyakmaz'dan sert açıklama! "Ne kadar doğru?"
if (Model.VideoList[0].NameForUrl.ToLower() == "anasayfa") { daha fazla video göster } else { daha fazla video göster }
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...