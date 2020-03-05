05 Mart 2020, Perşembe

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Hıncal Uluç: Ali Koç Derwall gibi yabancı hoca getirmeli

Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu'nun spor gündeminin öne çıkan başlıklarını ele aldığı 'Kale Arkası' programı yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Usta yorumcu Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal'dan boşalan koltuğa derhal Derwall gibi yabancı hoca getirmesi gerektiğini söyledi.
05.03.2020

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