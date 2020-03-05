05 Mart 2020, Perşembe
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Trabzonspor borsada da kazandırdı!
Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 Giriş Tarihi: 05.03.2020
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinnde olan ve zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, geçen ay borsada hisselerindeki yüzde 118.8'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
Trabzonspor, geçen ay borsada hisselerindeki yüzde 118.8'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray'ın hisseleri % 60.7 değer kazanırken, Beşiktaş yüzde 1.6, F.Bahçe ise % 30.9 azaldı.
Yıl başında bu yana da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi bordo-mavililer oldu. Yılın 2 ayında Trabzonspor'un hisseleri yüzde 176.7 yükseldi.
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