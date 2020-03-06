Sturridge'e sert sözler

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Daniel Sturridge hakkında Crystal Palace'ın eski başkanı Simon Jordan'dan ağır eleştiri geldi...

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Daniel Sturridge hakkında Crystal Palace'ın eski başkanı Simon Jordan'dan ağır eleştiri geldi... Jordan, daha önce bahis yüzünden futboldan 4 ay men cezası alan Sturridge hakkında, "Ona bakıyorum ve ne kadar aptal bir genç adam diyorum. Embesil gibi davranıyor. Şimdi kurbanı oynuyor" sözlerini kullandı.

DİĞER