06 Mart 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Sturridge'e sert sözler

Sturridge'e sert sözler
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2020

 ile sözleşmesini fesheden Daniel Sturridge hakkında 'ın eski başkanı Simon Jordan'dan ağır eleştiri geldi...

ile sözleşmesini fesheden Daniel Sturridge hakkında 'ın eski başkanı Simon Jordan'dan ağır eleştiri geldi... Jordan, daha önce bahis yüzünden futboldan 4 ay men cezası alan Sturridge hakkında, "Ona bakıyorum ve ne kadar aptal bir genç adam diyorum. Embesil gibi davranıyor. Şimdi kurbanı oynuyor" sözlerini kullandı.

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